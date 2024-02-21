EPGİS duyurdu: Benzin ve motorinde indirim

Gece yarısından itibaren motorinde 1 lira 10 kuruş, benzinde 76 kuruş indirip yapılacak.

EPGİS duyurdu: Benzin ve motorinde indirim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), rafinerilere yazının ardından bu geceden itibaren benzin ve motorin fiyatlarında indirim yapılacak.

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak indirimle motorinin litre fiyatında 1 lira 10 kuruş, benzinin litre fiyatında 76 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, dün yaptığı açıklamada, "EPDK olarak hem rafineri-dağıtıcı ve bayii gibi piyasa oyuncularının uygulamalarını hem de fiyat hareketlerini sıkı şekilde takip ediyoruz. Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1-1,5 lira düzeyinde bir indirim olacaktır" demişti.

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