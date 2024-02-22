Fatih Portakal elindeki poşeti gösterdi, Bahçeli'ye isyan etti: 'Sanki yapabilecek'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önceki gün yaptığı grup toplantısında yüksek enflasyon için “Fiyat anarşistleri de FETÖ’cüdür, dükkanları ve evleri kapanmalıdır” sözlerini kullanması sosyal medyada gündem oldu. Mynet'in aktardığına göre tartışma yaratan çıkışa bir tepki de Sözcü TV ekranlarında Fatih Portakal’dan geldi. Portakal, Bahçeli’nin bu sözleri için “Çok pragmatik bir öneri, harika bir öneri sanki yapabilecek. Böyle işin kolaycısı, çünkü siyaset de üretmiyor” ifadelerini kullanarak elinde tuttuğu 200 liralık Pazar poşetini gösterdi.

Halkın gündeminin pazardaki fiyatlar olduğunu belirten Fatih Portakal ‘Hayat pahalı Devlet Bey’ diyerek canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Devlet Bahçeli’nin bir sözü vardı önceki gün grup toplantısında söyledi bunu! Hani biliyorsunuz Devlet Bahçeli kafasına uymadığı zaman Anayasa Mahkemesi’ni kapatalım der, ne bileyim onu işten atalım der şimdi Danıştay’ı kapatalım filan diyor. Yani her şeyi kapatmaya çalışan bir zihniyetten bahsediyoruz. Ekonomiyle de ilgili şöyle bir cümlesi vardı."

‘HARİKA BİR ÖNERİ SANKİ YAPABİLECEK DE…’

Devlet Bahçeli'nin fiyatlar var ya etiketler devamlı devamlı artıyor, hiçbir şey yerinde durmuyor. ‘Fiyat anarşistleri’ dedi onlara bu fiyat anarşistleri de FETÖ'cü dedi. Bunların dükkanlarını evlerini, kapatalım dedi. Böyle çok pragmatik bir öneri harika bir öneri sanki yapabilecek ve böyle işin kolaycısı çünkü siyaset de üretmiyor.

SEÇİM ARACINI DURDURAN GEMLİK’TEKİ AMCAYI HATIRLATTI

"Şimdi bunu anlattık size gelelim pazara gideceğiz. Devlet Bahçeli'nin bu sözünden buraya gideceğim Umarım Sayın Bahçeli de bu haberi izliyordur. FETÖ'cü mü değil mi tezgahtaki adam bakalım. Bursa Gemlik'te bir amca vardı. Bursa Gemlik'teki o amca böyle minibüsün önünde durmuştu elinde bastonuyla AK Parti seçim aracı ve bak demişti. Bak ben 200 lirayla ancak bunu alabiliyorum."

PAZARDAN 200 LİRAYA NELER ALINABİLİYOR?

İşte biz de bugün pazara gittik ve 200 liralık bir alışveriş yaptık. Hepsi bu poşette ve 200 lira… Torbada ne var diyecek olursanız torbada salatalık var 1 kilo. Bu da domates bu da bir kilo. Burada da 250 gram kadar bir biber var o kadar. Toplam 200 lira.

"Şimdi iktidara ve iktidarın destekçisine bakacak olursanız bunlar FETÖ’cü. Yani oradaki adamlar satıcılar FETÖ'cü demeye getiriyor. Yani hayat pahalı Devlet Bey ülke şu anda yoksulluk yaşıyor. Yoksunluk yaşıyor. Ekonomik kriz var ama ekonomik kriz demiyor."