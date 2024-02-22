Uzmanı açıkladı: Dolar kuru neden tutulmaya çalışılıyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, dolar kuruna ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kara, dolar kurunun neden sabit tutulduğunu açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni başkanı Fatih Karahan, geçen hafta sunuduğu yılın ilk enflasyon raporunda, "Enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere gelene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.
"Sıkılaşma adımlarımızla Türkiye'de talepte dengelenme başlamıştır" diyen Karahan, "Yurt içi talebin dezenflasyon yönünde ilerlemesini sağlamak için parasal duruşumuzu korumakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.
PİYASALARDA ENFLASYON ENDİŞESİ
Karahan'ın açıklamalarıyla birlikte piyasalarda gerekli sıkılaşmaya ulaşımmadığı hissiyle enflasyon endişesi büyümeye devam ederken, dolar/TL 31,08 TL seviyesinden işlem görerek, tarihi rekor kırdı.
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ERİYOR
Kurun rekor üstüne rekor kırmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervlerinde erime 7 haftada 10 milyar doları aştı.
KAMU KONTROLLÜ KUR REJİMİ
Rezervlerde yaşanan düşüş kamu kontrollü kur politikasını işaret ederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, şu ifadelere yer verdi:
"Kontrollü kur rejiminden çıkılamamasının nedenlerinden biri de para politikası ve finansal koşulların yeterince sıkı olmaması."
MERKEZ BANKASI DOLAR KURU TAHMİNİ
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcıyla yanıtladığı 2024 Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,02 TL oldu.
12 ay sonrasına yönelik dolar kuru beklentisi ise, 40,64'ten 41,15 TL seviyesine çıktı. Ay sonu dolar kuru beklentisi 31.2 TL olarak tahmin edildi.