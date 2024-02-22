Uzmanı açıkladı: Dolar kuru neden tutulmaya çalışılıyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, dolar kuruna ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kara, dolar kurunun neden sabit tutulduğunu açıkladı.

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Uzmanı açıkladı: Dolar kuru neden tutulmaya çalışılıyor? - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni başkanı Fatih Karahan, geçen hafta sunuduğu yılın ilk enflasyon raporunda, "Enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere gelene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

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Uzmanı açıkladı: Dolar kuru neden tutulmaya çalışılıyor? - Resim: 2

"Sıkılaşma adımlarımızla Türkiye'de talepte dengelenme başlamıştır" diyen Karahan, "Yurt içi talebin dezenflasyon yönünde ilerlemesini sağlamak için parasal duruşumuzu korumakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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Uzmanı açıkladı: Dolar kuru neden tutulmaya çalışılıyor? - Resim: 3

PİYASALARDA ENFLASYON ENDİŞESİ

Karahan'ın açıklamalarıyla birlikte piyasalarda gerekli sıkılaşmaya ulaşımmadığı hissiyle enflasyon endişesi büyümeye devam ederken, dolar/TL 31,08 TL seviyesinden işlem görerek, tarihi rekor kırdı.

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Uzmanı açıkladı: Dolar kuru neden tutulmaya çalışılıyor? - Resim: 4

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ERİYOR

Kurun rekor üstüne rekor kırmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervlerinde erime 7 haftada 10 milyar doları aştı.

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Uzmanı açıkladı: Dolar kuru neden tutulmaya çalışılıyor? - Resim: 5

KAMU KONTROLLÜ KUR REJİMİ

Rezervlerde yaşanan düşüş kamu kontrollü kur politikasını işaret ederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, şu ifadelere yer verdi:

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Uzmanı açıkladı: Dolar kuru neden tutulmaya çalışılıyor? - Resim: 6

"Kontrollü kur rejiminden çıkılamamasının nedenlerinden biri de para politikası ve finansal koşulların yeterince sıkı olmaması."

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Uzmanı açıkladı: Dolar kuru neden tutulmaya çalışılıyor? - Resim: 7

MERKEZ BANKASI DOLAR KURU TAHMİNİ

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcıyla yanıtladığı 2024 Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,02 TL oldu.

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Uzmanı açıkladı: Dolar kuru neden tutulmaya çalışılıyor? - Resim: 8

12 ay sonrasına yönelik dolar kuru beklentisi ise, 40,64'ten 41,15 TL seviyesine çıktı. Ay sonu dolar kuru beklentisi 31.2 TL olarak tahmin edildi.

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