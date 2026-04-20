Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay'ın Görev Süresi Sona Erdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay'ın görev süresi sona erdi. Yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılacağı bilinen Akçay’ın adı TCMB'nin internet sitesinden kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay'ın Görev Süresi Sona Erdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dr. Osman Cevdet Akçay, 28 Temmuz 2023 tarihinde atandığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı.

Yaş haddi nedeniyle bu ay içerisinde emekliye ayrılacağı iddiaları bir süredir gündemde olan Osman Cevdet Akçay’ın ayrılışı sessiz bir şekilde oldu.

Akçay’ın adı ve özgeçmişi TCMB'nin internet sitesinde yer alan 'Yönetim Komitesi' sayfasından kaldırıldı.

Görevden ayrılan Akçay'ın çarşamba günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında da yer almayacağı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
