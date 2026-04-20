Altında Sert Dalgalanma: İslam Memiş 'Uzun Sürmeyebilir' Diyerek Kritik Eşiği Açıkladı

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan dalgalanma yatırımcıların dikkatini çekerken, piyasalarda yön arayışı sürüyor. Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisiyle inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın için Finans Analisti İslam Memiş’ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Memiş, mevcut düşüşlerin kalıcı olmayabileceğine işaret ederek piyasaların seyrine dair önemli ipuçları paylaştı.

Ons altın gün içinde en yüksek 4814 dolar, en düşük 4737 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 10.12 itibarıyla 4794 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın gün içinde en yüksek 6967 TL, en düşük 6831 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 09.57 itibarıyla 6.913 TL seviyesinde seyrediyor.

"KARIŞIK AMA ÇOK STRESLİ BİR HAFTA BEKLEMİYORUZ"

Haber Global canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Karışık ama çok stresli bir hafta beklemiyoruz. Küresel piyasalarda bu hafta önemli veri akışları yok takip edeceğimiz, sadece Orta Doğu'dan gelen haber akışları bizim için önemli olacaktır. Malum Cuma günü Hürmüz Boğazı açıldı, Cumartesi günü kapandı. Cuma günü yükselişler vardı, yine haftaya düşüşlerle başladı piyasa.

Yüzde 9 civarında Brent petrolün varil fiyatında sert düşüşler vardı, yüzde 4 civarında yükselişle haftaya başladık. Ancak çok derin bir satış olmasını şahsen beklemiyorum. Şu anda Brent petrolün varil fiyatı 96,5 dolar seviyesinde, yüzde 3,5 yükselişle haftaya başladı. Burada 97 dolar, 98 dolar direnci var, aşağıda 94 dolar destek seviyesi var. Bu bant aralığını takip edeceğiz.

"BU SATIŞLAR BU HAFTA ÇOK KALICI OLMAYABİLİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Söz konusu Brent petrol olunca karşısındaki bütün varlıklar da satıcılı başladı. Ons altın 4788 dolar seviyesinde. Ons altın tarafından da 4740 dolar destek seviyesi, buradan tekrar toparlanan bir trend görebiliriz. Yani bu satışlar bu hafta çok kalıcı olmayabilir diye düşünüyorum.

Ekonomik veri ajandasında şu anda önemli bir açıklama yok. Sadece Amerika-İran arasındaki gerilime odaklandığımız bir hafta olacak.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARINA PİYASALARIN TEPKİSİ

Piyasalar hızlı alışıyor. Özellikle daha önceki sert tepki hareketleri eskisi gibi yok. Piyasa buna hızlı alıştı ve artık piyasa şunu kabullendi; bu yıl manipülasyon yılı, ona göre günlük bazda pozisyon alacağız gibi bir izlenim var piyasalarda. Bu manipülasyon piyasası, yeni normal bu, yıl sonuna kadar devam edecek. O yüzden piyasalarda kısa vadeli işlem yapanlar dar bant aralığında işlem yapmaya gayret gösteriyorlar. Ama ana trend normalleşme üzerine. Yavaş yavaş normalleşme isteği var piyasalarda. Çok derin satışlar değil de biraz daha hızlı toparlanma bekliyor. O yüzden gelebilecek olumlu haber akışları hızlı toparlanmaları beraberinde getirebilir.

YATIRIMCIYA UYARI

Yine manipülasyon piyasası... Yine kısa vadeli işlemlerden uzak duracağız, yine varlıklarımızı korumaya devam edeceğiz. Yine uzun vadeli bir strateji belirleyeceğiz. Bu piyasada işte 'düştü, yükseldi' modunda bir trend değil, düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. Ocak ayıyla bugün arasında mesela 10 gramlık bir bilezikte 10 bin lira fark ediyor, çeyrek altında 2 bin lira fark ediyor, bunları fırsat olarak görmek lazım, hiçbir şey sonsuza kadar devam etmez. O yüzden hazır yavaş yavaş düğün sezonu gelmişken bu hazırlığı bence bu ay bitirmek lazım”

20 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı 4794 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 6.913 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı 11.315 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı 22.632 TL seviyesinde.

Kaynak: Haber Global