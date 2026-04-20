Rekor Sonrası Borsada 'Hürmüz' Freni

Cuma gününü tüm zamanların zirvesinde kapatan Borsa İstanbul, yeni haftaya Orta Doğu’da tırmanan savaş tamtamlarının gölgesinde başladı. ABD ve İran arasındaki sıcak temasın ardından Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatılması, BIST 100 endeksinde açılışta %0,86’lık düşüşe yol açtı.

Borsa İstanbul, küresel piyasalarla paralel olarak yeni haftaya "savaş riski" fiyatlamasıyla giriş yaptı. Geçtiğimiz haftayı 14.587,93 puanla tarihi rekor kırarak tamamlayan BIST 100 endeksi, jeopolitik gerilimin yeniden tırmanmasıyla güne 125,56 puanlık kayıpla 14.462,37 puandan başladı.

BANKACILIK VE SPOR ENDEKSLERI

Açılışta sektör bazlı sert hareketler gözlendi. Bölgedeki risk artışı nedeniyle bankacılık endeksi yüzde 2,09, holding endeksi ise yüzde 1,15 değer kaybetti. Günün en çok kaybeden sektörü yüzde 2,59 ile spor olurken; petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle kimya, petrol ve plastik sektörü yüzde 1,41 artışla pozitif ayrışan tek grup oldu.

Geçen hafta ABD-İran müzakerelerindeki iyimserlik ve Hürmüz Boğazı’nın açılmasıyla yaşanan küresel ralli, haftalık kapanış rekorunu 14.601,12 puana kadar taşımıştı. Ancak İran'ın boğazı tekrar kapatması ve ABD Başkanı Trump'ın bir İran gemisine müdahale edildiğini açıklaması, piyasalardaki "barış" umutlarını zayıflatarak satış baskısını beraberinde getirdi. Analistler, veri gündeminin sakin olduğu günde piyasaların tamamen Orta Doğu’dan gelecek haber akışına kilitlendiğini vurguluyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.300 puan seviyeleri kritik destek bölgeleri olarak takip edilirken, 14.500 ve 14.600 puan direnç konumunu koruyor. Bilanço döneminin başlamasıyla birlikte şirket bazlı ayrışmaların ön plana çıkabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

