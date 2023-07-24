Memur-Sen: 6 ayda bir değil, 3 ayda bir zam yapılmalı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 2024 yılı için taleplerin açıklandığı bir basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında seyyanen zammın memur emeklisine yansıtılması gerektiğini vurgulayan Yalçın, "2024-2025 kapsamındaki iki yıllık süreçte toplam yüzde 110 artış talep ediyoruz. Bununla birlikte 8 bin 77 TL olan seyyanen zammın memur emeklisine de yansıtılması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜÇER AYLIK DÖNEMDE YÜZDE 70 ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Sendika olarak taleplerini dile getiren Ali Yalçın, "Zammın 6 ayda bir değil 3 aylık dönemlerde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Kamu görevlilerine aylık 7 bin 600 TL kira yardımı talep ediyoruz. 2024 için yüzde 70, 2025 için yüzde 40 artış istiyoruz. 2024 Ocak'ta en düşük memur maaşının 29.700 TL'ye yükselmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

120 MADDELİK TEKLİF

Memur-Sen memurların toplu sözleşme görüşmeleri için hazırladığı 120 maddelik teklifini bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunacak.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos Salı günü itibarıyla başlayacak. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.

120 MADDELİK TEKLİF HAZIRLANDI

Görüşmelere sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Memur-Sen, sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere geçtiğimiz hafta Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu toplamıştı. Toplantıda, 74'ü yeni, 29'u korunması gereken, 17'si ise geçen toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulmayan olmak üzere toplam 120 maddelik teklif üzerinde mutabık kalındı.