Vatandaş borç batağına saplandı: İcra dosyaları yüzde 62 arttı, hayat kredi kartıyla dönüyor

AKP'nin ekonomi politikaları sonucu vatandaş borç batağına saplandı. İcra dairelerine yeni gelen dosya sayısı 1 Ocak-21 Temmuz arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,7 artarak, 81 milyona yükseldi.

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Vatandaş borç batağına saplandı: İcra dosyaları yüzde 62 arttı, hayat kredi kartıyla dönüyor

AKP hükümetinin son yıllardaki ekonomi politikaları, ülke ekonomisine verdiği zararın yanı sıra, vatandaşları da yaşamak için borçlanma batağının içine düşürdü. İcra dairelerine yeni gelen dosya sayısı 1 Ocak-21 Temmuz arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,7 artarak, 81 milyona yükseldi.

3 MİLYON DOSYA ARTTI

1 Ocak – 21 Temmuz arasında geçen sene 5 milyon 8 bin 816 icra dosyası bulunurken, bu rakam 3 milyon 142 bin 564 adet daha artarak 21 Temmuz 2023 itibarıyla 8 milyon 151 bin 380'e yükseldi. Böylece icra dairelerine yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,7 arttı. İcra dairelerindeki dosya sayısı da 21 milyon 821 bin oldu.

KREDİ KARTI KULLANIMINDA BÜYÜK ARTIŞ

Sözcü'nün haberine göre; CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kredi kartı harcamalarında da yüzde 226,65 artış olduğunu belirterek, “Kredi kartı ile market ve AVM'lerden yapılan harcamalarda ise yüzde 187,94 artış var. Vatandaş sadece cebindekini değil, gelecekteki gelirini de önceden tüketiyor” dedi. Güler, şunları söyledi:

“Vatandaşların bankalara olan kredi ve kredi kartı borcu, 2 trilyon 329 milyar 656 milyon liraya ulaştı. Bu tutarın içinde ödemesinde sıkıntı yaşanan ve bankalar tarafından takibe alınan 35 milyar 507 milyon liralık tutar da var. Bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişilerden borcu devam etmekte olan kişi sayısı ise 3 milyon 840 bin 465 oldu.”

Etiketler
AKP Ekonomik kriz Türkiye ekonomisi Kredi Kartı
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