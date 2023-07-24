Stüdyoda namaz kılan AKP'li Tevfik Göksu: Oraya bizimle birlikte gelen birinin münasebetsizliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni geri kazanmak isteyen AKP'nin önündeki aday listesinde Tevfik Göksu da var. Göksu, geçen günlerde stüdyoda namaz kılarken çekilen fotoğrafla gündeme geldi. Eleştirilerin ardından konuşan AKP'li Göksu, "Bizimle birlikte gelen birinin münasebetsizliği" dedi.

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Stüdyoda namaz kılan AKP'li Tevfik Göksu: Oraya bizimle birlikte gelen birinin münasebetsizliği

Türkiye, Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimleri tartışıyor. AKP, son seçimlerde kaybettiği İstanbul’u geri almak için çalışmalarına başladı. Parti yönetiminin önündeki aday listesinde ise farklı isimler var.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu isteyenlerden birisi de Ekrem İmamoğlu yönetimine muhalefetiyle gündeme gelen AKP’li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu… Göksu, geçen günlerde katıldığı CNN Türk yayınında, kamera arkasında namaz kılması ve görüntülerinin yayımlanmasıyla gündeme gelmişti.

Tevfik Göksu'dan CNN Türk'te namaz pozu: Sosyal medyanın gündemine oturduTevfik Göksu'dan CNN Türk'te namaz pozu: Sosyal medyanın gündemine oturduGüncel

“ORAYA BİZİMLE BİRLİKTE GELEN BİRİNİN MÜNASEBETSİZLİĞİ”

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun CNN Türk stüdyosunda namaz kılarken çekilen fotoğrafını köşesine taşıdı.

"Görür görmez ben de herkes gibi yadırgadım, şaşırdım, şık bulmadım, hoş bulmadım" diyen Hakan, konuyu Tevfik Göksu’ya sorduğunu ve “Oraya bizimle birlikte gelen birinin münasebetsizliği... Başka bir şey değil” yanıtını aldığını söyledi.

Hakan, "Meseleyi yerli yerine oturtalım: Bir politikacının namaz kılarken çekilmiş fotoğrafının yayılmasını arzu etmesi, onun namaza yabancılaşması anlamına gelir. Namazı hayatının doğal bir parçası haline getiren Tevfik Göksu ise namaza yabancılaşacak biri değildir" yorumunu yaptı.

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