Tevfik Göksu'dan CNN Türk'te namaz pozu: Sosyal medyanın gündemine oturdu
Son dönemlerde Murat Kurum ve Şadi Yazıcı ile ile birlikte ismi AKP'nin muhtemel İBB adayları arasında geçen Tevfik Göksu'nun CNN Türk yayın arasında namaz kılarken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun katıldığı CNN Türk yayını arasında çekilen namaz fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
"YAYIN ARASINDA REKLAMA GİRMİŞ"
Son dönemlerde ismi Murat Kurum ve Şadi Yazıcı ile birlikte AKP'nin muhtemel İBB adayları arasında da geçen Tevfik Göksu'nun fotoğrafıyla ilgili "Tevfik Göksu CNN Türk'te yayın arasında reklama girmiş", "Tevfik Göksu, seçim çalışmalarına erken başladı", "CNN Türk stüdyosunda namaz pozu" şeklinde yorumlar yapıldı.
Gazeteci İsmail Saymaz, Göksu'nun pozunu; "Seçim geliyor. Tevfik Bey artık cuma namazını da Habertürk stüdyosunda kılar." notuyla paylaştı.
Göksu'nun pozuna yapılan yorumlardan bazıları şöyle: