Tevfik Göksu'dan CNN Türk'te namaz pozu: Sosyal medyanın gündemine oturdu

"YAYIN ARASINDA REKLAMA GİRMİŞ"

Son dönemlerde ismi Murat Kurum ve Şadi Yazıcı ile birlikte AKP'nin muhtemel İBB adayları arasında da geçen Tevfik Göksu'nun fotoğrafıyla ilgili "Tevfik Göksu CNN Türk'te yayın arasında reklama girmiş", "Tevfik Göksu, seçim çalışmalarına erken başladı", "CNN Türk stüdyosunda namaz pozu" şeklinde yorumlar yapıldı.