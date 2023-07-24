Parkta gördüğü çifte 'burası Müslüman bir ülke' diyerek saldırdı

İstanbul Tuzla’da parkta otururken arkadaşıyla sarılan R.S. (21) isimli kadın, “Burası Müslüman ülke, bu şekilde sizi görmek istemiyorum” diyen bir başka kadının saldırısına uğradı. R.S., darp raporu alarak saldırgandan şikâyetçi oldu.

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Parkta gördüğü çifte 'burası Müslüman bir ülke' diyerek saldırdı

Cumhuriyet Gazetesi'nden Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre İstanbul Tuzla’daki Doğa Yürüyüş Parkı’nda geçen cuma iddiaya göre erkek arkadaşı H. E.Ö. ile R.S’nin (21), birbirlerine sarılmasından rahatsız olan bir kişi, sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Tekmeli saldırıya uğrayan R.S., darp raporu alarak saldırgan kadından şikâyetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre erkek arkadaşıyla parkta otururken iki kişinin yanlarına geldiğini belirten R.S. şunları söyledi:

“Erkek arkadaşıma sarıldığım sırada siyah giyimli ve başörtülü bir kadın 'Burası Müslüman bir ülke, bu şekilde görmek istemiyorum sizi' dedi. Yalnızca sarıldığımı söylediğimde de ‘bunun yeri burası değil’ diyerek üzerime yürüdü. ‘Ben sana gösteririm yerini. Zaten küçük bir kızsın, seni döversem elimden kimse alamaz’ dedi.”

"BIÇAKLA TEHDİT ETTİ"

Saldırganın hakaretlerde bulunduğunu belirten R.S., “Masaya çıkıp göğsüme ve koluma tekme attı. Çantasından çıkardığı bıçağı göstererek bizi tehdit etti” ifadelerini kullandı.

"KARDEŞİM ŞOKTAYDI"

Saldırgan kadını yanındaki erkek arkadaşının uzaklaştırdığını söyledi. Kardeşinin ağlayarak annesini aradığını ve darp edildiğini söylediğini belirten R.S’nin ablası N.S. (23), “Darp raporu için kardeşimi hastaneye götürdüğümüzde şoktaydı” dedi.

Saldırı sırasında etraftaki insanların tepkisiz kaldığını öğrendiklerini vurgulayan N.S. şöyle konuştu:
“Ülkede eğitim sisteminin karma olup olmaması gerektiğini tartışan kesimin zihniyetiyle karşı karşıya kaldık. Benim kız kardeşim şanslıydı ufak hasarla atlattı. Bir sonraki saldıracağı kişi bu kadar şanslı olmayabilir.”

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