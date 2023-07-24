Benzine dev zam! Bu geceden itibaren...
Motorinin ardından benzine de dev zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresine 2 TL zam bekleniyor.
KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıta her gün yeni bir zam geliyor.
21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorine 1 lira 55 kuruşluk zam geldi. Zam pompa fiyatına yansıtıldı.
Ancak benzine yeni bir zam geliyor. Salı günü 2 TL zam bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları illere göre şöyle:
İstanbul
Motorin litresi 33.92
Benzinin litresi 34.05
Ankara
Motorin litresi 34.35
Benzinin litresi 34.53
İzmir
Motorin litresi 34.58
Benzinin litresi 34.64