Benzine dev zam! Bu geceden itibaren...

Motorinin ardından benzine de dev zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresine 2 TL zam bekleniyor.

Benzine dev zam! Bu geceden itibaren...

KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıta her gün yeni bir zam geliyor.

21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorine 1 lira 55 kuruşluk zam geldi. Zam pompa fiyatına yansıtıldı.

Ancak benzine yeni bir zam geliyor. Salı günü 2 TL zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları illere göre şöyle:

İstanbul

Motorin litresi 33.92

Benzinin litresi 34.05

Ankara

Motorin litresi 34.35

Benzinin litresi 34.53

İzmir

Motorin litresi 34.58

Benzinin litresi 34.64

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Akaryakıt Zam
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