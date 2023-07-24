Yatırımcıların odağında: Dolar/TL'de Fed beklentisi!

Enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde belirsizlik sonrası gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Bu gelişmelerin ardından dolar/TL'de dalgalı seyir sürüyor.

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Yatırımcıların odağında: Dolar/TL'de Fed beklentisi!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Banka'nın "şahin" adımlarına bu toplantı itibarıyla son verip vermeyeceğine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 20 Eylül'deki toplantıda yüzde 81 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Bu gelişmelerle dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,8 artışla 26,9696'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında gün içi en yüksek 27,01 seviyesine gördü. Şu dakikalarda dolar/TL, 26,95 TL seviyesinde işlem görüyor.

DOLAR ENDEKSİNDE YATAY SEYİR

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,3 artışla 101,1 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi ise, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 101 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Öte yandan bu hafta yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na çevrildi.

Erkan'ın yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak mesajların yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceği öngürülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan Dolar FED Dolar/TL yorumu Dolar kuru ABD Enflasyon
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