Mehmet Şimşek, TÜSİAD ile görüşecek: Aynı gün iki önemli toplantı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cuma günü TÜSİAD yöneticileri ile görüşecek.
Reuters'a bilgi veren kaynağa göre Şimşek, TÜSİAD yöneticileri ile görüş alışverişinde bulunacak.
TÜSİAD’ın Cuma günü Yüksek İstişare Konseyi toplantısı da gerçekleştirilecek.
AYNI GÜN BAKANLARLA DA GÖRÜŞECEK
Şimşek’in aynı gün içinde Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankaların genel müdürleri ile de bir toplantısı bulunuyor.
Bu toplantıda da güncel ekonomik gelişmeler ile sektörün değerlendirmesi yapılması bekleniyor.
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