İsveç'teki yüksek enflasyondan Beyonce sorumlu tutuluyor

İsveç, Mayıs ayında yüzde 9.7 enflasyon açıkladı. Nisan ayında yüzde 10.5 olarak duyurulan enflasyonda azalma görüldü ve İsveç'te enflasyon 6 aydır ilk kez yüzde 10'un altına indi.

İsveç'in istatistik kurumu elektrik ve gıda fiyatlarındaki düşüşün enflasyonun inmesinde rol oynadığını belirtirken; otellerin, restoranların ve kıyafetlerin fiyatlarında artış gözlemlendiğini ifade etti.

The Guardian'ıın aktardığına göre Danske Bank'ın İsveç Baş Ekonomisti Michael Grahn, enflasyon oranının beklenen seviyede olmamasının sebebinin Beyonce'nin Stokholm ziyareti olabileceğini söyledi.

Grahn, konser için şehirde duyulan heyecan nedeniyle yüksek ihtimalle otel ve restoran fiyatlarında yüzde 0.2 veya 0.3'lük artış olduğunu ifade etti.

Beyonce merakla beklenen turnesini Mayıs ayının ortasında Stokholm'de iki konserle başlatınca insanlar başkente akın etmişti. İki konsere de 46 bin kadar insan katıldı. AFP, bazı kayıtlara göre Stokholm'deki oteller dolduğu için insanlar başkentin dışında kalmak zorunda kaldı. Düşük bilet fiyatları nedeniyle yurtdışından da insanların geldiği düşünülüyor.

Grahn bu tür etkilerin çok nadir görüldüğünü ve haziran ayında durumun normalleşmesini beklediğini ifade etti. Financial Times'a konuşan bir ekonomist ise Bruce Springsteen'in bu ay Gothenburg'da 3 konser vereceğini dikkat çekerek, benzer bir durumun yaşanabileceğini öngördü.