Shell, 75 yıldır faaliyet gösterdiği ülkeden çıkıyor

Shell, 75 yıldır Pakistan'da aktif olan şirketi Shell Pakistan Limited'teki (SPL) yüzde 77,42 hissesini satarak ülkeden çıkış kararı aldı.

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Shell, 75 yıldır faaliyet gösterdiği ülkeden çıkıyor

Şirketin AA'ya mail yoluyla gönderdiği nota göre, şirket, Shell Pakistan'daki yüzde 77,42 hissesini, SPL Downstream işini ve SPL'nin Pak-Arab Boru Hattı Limited şirketindeki yüzde 26'lık hissesini satma sürecini başlattı.

Shell Sözcü'sü şu ifadelere yer verdi:

"Shell'in alt şirketi olan Shell Petroleum Company Limited, portföyünü sadeleştirmek için Shell Pakistan Limited şirketindeki hisselerini satma niyetini duyurdu. Shell Pakistan, 75 yıldır ülkede bulunuyor. Herhangi bir satış, bağlayıcı belgelerin hazırlanmasına ve geçerli düzenleyici kurumların onaylarına tabi olacaktır. Shell, uluslararası alıcılardan yoğun ilgi görüyor. Shell Pakistan, faaliyetlerine güvenilir şekilde devam etme taahhüdünü sürdürüyor."

Şirket, Pakistan Borsası'na yaptığı bildirimde, satış sürecinin mevcut operasyonları etkilemeyeceğini ifade etti.

Shell Pakistan'ın ülke çapında 600'ün üzerinde noktada perakende ağı, 10 aktif yakıt terminali ve yaklaşık 400 yerel çalışanı da bulunuyor.

Şirket bu kararı, "portföyünü sadeleştirmek" amacıyla aldığını ifade ederken, Pakistan rupisinde yaşanan değer kaybı ve ülkenin karşılaştığı ekonomik sorunların kararın ana nedenleri olduğu belirtiliyor.

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