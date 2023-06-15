Buğday satışı durduruldu: Ekmeğe zam kapıda!

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), un fabrikalarına sübvansiyonlu buğday satışını durdurdu. Satışların durdurulmasıyla birlikte ekmeğe yüzde 50 zammın kapıda olduğu ifade edildi.

Son Güncelleme:
Buğday satışı durduruldu: Ekmeğe zam kapıda!

TMO, ekmek fiyatlarını kontrol altında tutabilmek için un fabrikalarına sürdürdüğü sübvansiyonlu buğday satışını bu aydan itibaren durdurdu. Bu durum, 50 kiloluk un çuvalının devlet destekli 340 TL olan fiyatını 570 TL’ye yükseltti. Bu nedenle ekmek fiyatına yüzde 30-50 zam gelmesi bekleniyor.

Gelişmeyi Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'e değerlendiren Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez şunları söyledi: “Tüketiciyi korumak için devletin zarar yazarak üreticiye sübvansiyon vermesini olumlu görsek de bu sürdürülebilir değil. Asıl önemli olan çiftçiyi korumak, ithalatı önlemek. Bu alım fiyatlarıyla gelecek yıl daha az üretim yapacak hale geleceğiz.”

Buğday satışı durduruldu: Ekmeğe zam kapıda! - Resim : 1

Son Güncelleme:
FED faiz kararını açıkladı FED faiz kararını açıkladı
Yapamazsın dediler yaptı: Şimdi senede 20 milyon TL kazanıyor... Yapamazsın dediler yaptı: Şimdi senede 20 milyon TL kazanıyor...
Adı aşk dedikodularına karışınca isyan etmişti... Mehmet Aslantuğ'un açıklamasına Arzum Onan'dan dikkat çeken yanıt! Mehmet Aslantuğ'un açıklamasına Arzum Onan'dan dikkat çeken yanıt!
CHP İBB Meclis Üyesi Umut Şenol: “Bu ülkenin beka sorunu düzgün beslenemeyen çocuklardır”  “Bu ülkenin beka sorunu düzgün beslenemeyen çocuklardır” 
ÇOK OKUNANLAR
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde tarih ve rakam netleşti: Artış için iki formül masada Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde tarih ve rakam netleşti
Forbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi! Forbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi!
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Zirve aynı kaldı, 3 yeni marka listeye girdi! Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Zirve aynı kaldı, 3 yeni marka listeye girdi!
İktidara yakın yazar kulis verdi: İşte asgari ücrette konuşulan rakam İktidara yakın yazar kulis verdi: İşte asgari ücrette konuşulan rakam
Ünlü oyuncu Elizabeth Hurley, oğlunun çektiği cinsel içerikli filmde oynadı Ünlü oyuncu Elizabeth Hurley, oğlunun çektiği cinsel içerikli filmde oynadı