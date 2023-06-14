FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) beklendiği gibi 5 aylık faiz artırım döngüsünü sonlandırarak bu ayı "pas" geçti ve faizi sabit tuttu.

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FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) 15 ay sonra ilk kez politika faizini sabit tuttu.

Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında tuttu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülüyor.

FED FAİZ ARTIŞINA MART 2022'DE BAŞLADI

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'de 25 baz puan artışla 2018'den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.

EN HIZLI FAİZ ARTIRIMI

Fed, geçen yıl mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından itibaren en hızlı faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten itibaren en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.

Geçen yıl art arda 4 toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına giden Fed, geçen yılın son toplantısında 50 baz puanlık artışa giderek faiz artış hızını yavaşlatmaya başlamıştı. Banka, 2023'ün ilk toplantısında 25 baz puanlık artışla faiz artış hızını yavaşlatmaya devam etmişti.

SON 16 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Fed, mart ve mayıs toplantılarında da faiz oranını yine 25'er baz puan yükselterek 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına çıkarmıştı.

Mayıs toplantısında, geçen yılın mart ayından bu yana 10'uncu faiz artırımını gerçekleştiren Banka, faiz oranını toplamda 500 baz puan yükseltti.

ABD'de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak mayısta yüzde 4'e geriledi.

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