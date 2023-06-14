Berlusconi için İtalya'da cenaze töreni: İtalyanlar eski başbakanına veda etti

İtalya'da hayatını kaybeden Silvio Berlusconi için devlet töreni yapıldı. İtalya'nın Milano kentinde bulunan Duomo Katedrali'nde düzenlenen cenaze töreninin sonuna kadar ülke genelinde ulusal yas ilan edildi.

İtalyanlar, Doumo Katedrali'nin önüne Berlusconi'ye veda etmek için toplandı. Türkiye'den ise cenazeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

BERLUSCONİ KİMDİR?

İtalya'nın eski başbakanı ve sağ koalisyon iktidarının ortaklarından Forza Italia (FI) partisinin lideri Silvio Berlusconi, 12 Haziran Pazartesi günü 86 yaşında hayatını kaybetti. Berlusconi, İtalya'da 1994-2011 döneminde toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isimdi.

HUKUK FAKÜLTESİ'NDEN MEZUN OLDU, SİYASETE 1994 YILINDA GİRDİ

2001-2006 ve 2008-2011 yılları arasında İtalya Başbakanı olarak görev yapan Silvio Berlusconi, 29 Eylül 1936 tarihinde Milano'da doğdu. Milan Üniversitesi'nde hukuk okuyan Berlusconi 1961 yılında mezun oldu. 1994 İtalya genel seçimleri öncesinde kurulan Forza Italia (FI) politik hareketinin başkanlığını yapan Berlusconi, 1994 yılında 9 ay başbakanlık yaptı. 2001 yılında tekrar görevi devralan siyasetçinin kurduğu ikinci Berlusconi hükümeti ise İtalya Cumhuriyeti tarihindeki en uzun süreli hükümet oldu.

20 Nisan 2005 tarihinde yerel seçimlerdeki başarısızlıklar ve kabine içi anlaşmazlıklar gerekçesiyle görevden çekileceğini açıklasa da 23 Nisan'da eskisinden çok farklı olmayan bir kabine ile tekrar başbakanlık görevini üstlendi. Mayıs 2006'daki seçimlerde rakibi Romano Prodi'ye çok az oy farkıyla yenildi ve başbakanlığı sona erdi.

4 Nisan 2008 tarihinde yapılan seçimlere, eski sağcı partisi Forza Italia ile Gianfranco Fini'nin neo-faşist Ulusal İttifakı'nın birleşmesiyle meydana gelen Özgür Halk Partisi'yle katıldı. Umberto Bossi'nin Kuzey Ligi partisi de seçime onlarla birlikte girdi. Berlusconi, bu seçimde oyların yaklaşık yüzde 47'sini alarak üçüncü kez başbakan oldu.

'VERGİ KAÇIRMA' SUÇLAMASIYLA SİYASETTEN MEN EDİLDİ

Berlusconi, vergi kaçırdığına hükmedilen bir davadan aldığı mahkumiyet ve 6 yıl siyasetten men kararı dolayısıyla Kasım 2013’te Senato’da yapılan oylama sonrası senatörlükten azledildi. Siyasetten men yasağının kalktığı 2019 yılında Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için aday olan Silvio Berlusconi Parlamento'ya seçildi.

İtalya'da 25 Eylül 2022'de yapılan genel seçimleri, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) ve parçası olduğu sağ ittifak kazandı. Hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde hükümet kuracak salt çoğunluk sayısını yakalayan ittifakta Berlusconi'nin Forza Italia'sı da vardı. Forza Italia yüzde 8'lik oyla beşinci sırada yer aldı.

Medya dünyasına 1973 yılında Milano’nun batısında Segrate bölgesine inşa edilen konutlara hizmet vermek için kurduğu küçük bir kablolu televizyon şirketi olan TeleMilano ile giren Silvio Berlusconi, 1978 yılında ilk medya grubu olan Fininvest’i, 1993 yılında ise Mediaset’i kurdu. Forbes dergisine göre, Silvio Berlusconi Haziran 2023 itibariyle 6,8 milyar dolarlık servetiyle İtalya'nın en zengin üçüncü ismiydi.

Berlusconi 1986'da İtalya'nın köklü kulüplerinden AC Milan'ı satın aldı. 2004'e kadar iş başında kalan Berlusconi döneminde Milan dünyanın en büyük kulüplerinden biri oldu. Yönetime 2006 yılında tekrar gelen Berlusconi, 2008'de takımın sahibi olsa da başkanlığı Galliani'ye bıraktı.

Berlusconi başkanlığında 5 kez Şampiyonlar Ligi kazanan takım, toplam 29 kupayı müzesine götürdü. Onun döneminde Milan birçok kez rüşvet ve şike soruşturmalarına konu oldu ve ceza aldı.

Berlusconi 2017'de kulübü Çinli bir şirkete sattı ve bir yıl sonra AC Monza takımını satın aldı. Berlusconi 3. ligde bulunan takımı Serie A'ya taşıdı.

COVID-19 SEBEBİYLE 45 GÜN TEDAVİ GÖRDÜ

Silvio Berlusconi, 2023 yılında ilk kez 28-30 Mart'ta Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne kontrol amaçlı yatmıştı. Berlusconi'nin ikinci kez hastaneye yatışı ise çok daha uzun sürmüştü. 5 Nisan'da kardiyovasküler sorunlar sebebiyle hastaneye kaldırılan ve burada aynı zamanda kronik lösemi teşhisi konulan Berlusconi, 16 Nisan'a kadar yoğun bakımda olmak üzere 45 gün boyunca tedavi görmüş, 19 Mayıs'ta taburcu edilebilmişti.

Eylül 2020'de Covid-19'a yakalanan ve iki haftalık sıkıntılı tedavi sürecinin ardından iyileşebilen Berlusconi, 12 Haziran 2023 günü 86 yaşında hayatını kaybetti