NATO Genel Sekreteri: İsveç'in katılımıyla ilgili Türkiye'yle ilerlemeler kaydedildi
Son dakika haberi: NATO Genel Sekreteri, İsveç'in katılımıyla ilgili Türkiye'yle ilerlemeler kaydedildiğini açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili açıklama yaptı.
Stoltenberg, "İsveç'in ittifaka katılımıyla ilgili Türkiye'de yapılan görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydedildi." dedi.
Stoltenberg'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
"Erdoğan ile görüştüm, toplantının olumlu geçtiğini söyledi.
PKK üyesinin Türkiye'ye iade edilmesi organize suçla mücadele için İsveç'in yararınadır.
İsveç NATO'ya üye olmak için üzerine düşenleri yerine getirmiştir."
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