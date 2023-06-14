Yunanistan'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: Onlarca kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucunda 32 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi kurtarıldı. Göçmenler için kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Yunanistan'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: Onlarca kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 32 kişi hayatını kaybetti.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Mora Yarımadası'nda Navarin Kalesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.

Uluslararası sularda meydana gelen olayda 32 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin, Kalamata Limanı'na götürüldüğü ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Libya'dan aldığı düzensiz göçmenleri İtalya'ya ulaştırmak üzere yola çıkan teknede, kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor. Öte yandan Girit Adası açıklarında da bu sabah 80 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

 
 

Kaynak: AA

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Mülteci krizi Yunanistan
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