Mısır'da Rus turisti öldüren köpek balığı için profesörden ürperten yorum: "İlk vakası olmayabilir"

Mısır'da denize giren Rus turiste saldırıp ölümüne neden olan kaplan köpek balığının davranışını ‘olağan dışı' olarak yorumlayan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bunun ilk vaka olmayabileceğini söyledi.

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Mısır'da denize giren Rus turiste saldırıp ölümüne neden olan kaplan köpek balığının davranışını ‘olağan dışı' olarak yorumlayan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Görüntüleri izlediğim zaman o köpek balığının sanki ilk vakası değil gibi geldi bana. Daha önce de bu tür durumları yaşamış bir balığa benzettim” görüşünü dile getirdi.

Mısır'ın Hurgada kentinde tatil yapan Rus turist, denize girdiği sırada kaplan köpek balığının saldırısına uğrayıp hayatını kaybetmişti. Rus turistin saldırıya uğradığı anlar cep telefonuyla kayıt altına alınırken, görüntüler dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.

"İLK VAKASI OLMAYABİLİR"

Mısır'da yaşanan köpek balığı saldırısına ilişkin görüşlerini dile getiren Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu durumun olağan dışı bir durum olduğunu ve kaplan köpek balığı türünün Akdeniz sularında olmadığını aktardı. Gökoğlu, “Mısır'daki durum olağan dışı. Görüntüleri izlediğim zaman o köpek balığının sanki ilk vakası değil gibi geldi bana. Daha önce de bazı bu tür durumları yaşamış bir balığa benzettim. Çünkü dönüp tekrar geliyor. Bizim kıyılarımızda böyle bir durum söz konusu değil. Rahatlıkla denize girilebilir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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