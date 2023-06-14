Almanya, Türkiye'deki vize reddi itiraz sürecini askıya aldı!

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın 7 Haziran tarihli açıklamasına göre Türkiye, Çin ve Fas'ta vize başvuruları reddedilenlerin itirazlarının değerlendirilmesi 6 ay süreyle askıya alındı.

Bakanlıktan yapılan 7 Haziran tarihli açıklamada, bu uygulamanın deneme amaçlı olduğu ve 6 ay süreceği belirtildi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine vize başvurusu yapanlar bir süredir randevu almakta çok zorluk yaşadıkları ve ret oranlarının arttığı şikayetlerinde bulunuyordu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'salgın sonrası seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla vize bölümlerinin çok ciddi bir başvuru yükü altına girdiği' ve bunun bazı yerlerde vize randevuları için daha uzun süreler beklenmesine neden olduğu belirtildi.

Almanya, bu bekleme sürelerinin kısaltılması için üç ülkede pilot bir proje başlattıklarını duyurdu: "Vize başvurularını değerlendirecek ek kapasite yaratabilmek ve bekleme sürelerini kısaltabilmek amacıyla Çin, Fas ve Türkiye'de ret alan vize başvurularına itiraz süreci askıya alınmıştır."

Altı ay sonunda sonuçların değerlendirileceği, "pilot projenin başarılı bulunması halinde" buna başka vize bölümlerinin de dahil edilmesinin değerlendirileceği belirtildi.

Açıklamada itiraz sürecinin "gönüllü olarak tanınan bir hak arama yolu olduğu" ve bu nedenle kanunlarla belirlenmiş bir süreç olmadığına dikkat çekildi.

BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, itiraz sürecinin askıya alındığı bu üç ülkede, vize reddinin nedenleri, başvuru sahibine, önceki döneme kıyasla, daha ayrıntılı açıklanacak.

1 Haziran 2023'ten önce vize reddi almış ve karara itiraz edebileceği kendilerine tebliğ edilmiş olan başvuru sahiplerininse itiraz hakkının sürdüğü ve bu itirazların değerlendirileceği duyuruldu.

Normal şartlarda vize başvuruları reddedilenler, bir ay içinde ilgili diplomatik misyonlara itiraz dilekçesiyle başvuru yapabiliyordu. Açıklamada vize başvuru sürecinin değişmediği, gerekli şartlar sağlandığı halde vize başvurularına olumlu yanıt verileceği belirtildi.