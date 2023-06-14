Donald Trump tutuksuz yargılanacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump, devlete ait gizli belgeleri sakladığına yönelik suçlamalar dolayısıyla Miami’deki federal mahkemeye geldi. Suçlamaları reddeden Trump'ın tutuksuz ve yurt dışına çıkış yasağı gibi herhangi bir şart olmadan serbest bırakılmasına karar verildi.

Trump, devlete ait gizli belgeleri Beyaz Saray’dan çıkartarak kişisel konutunda sakladığı suçlanıyor. Federal bir suçla ilgili hakkında iddianame hazırlanan ilk ABD başkanı olan Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada suçlamaları reddetmişti.

Trump'ın gelişi öncesinde mahkeme binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Trump'ı destekleyenler ve protesto edenler de mahkeme önünde toplandı. Zaman zaman iki grup arasında gerginlikler yaşandı.

Dün Miami'ye gelen Trump, geceyi geçirdiği National Doral malikanesinden araç konvoyu ile yola çıktı ve yerel saatle 14.00 sıralarında mahkemeye geldi.

Amerika'nın Sesi Türkçe'de yer alan habere göre, Trump mahkeme binasında yaklaşık iki saat kaldı.

Trump, Casusluk Yasası’nı ihlal ve soruşturmanın engellenmesi girişimi dahil hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

Soruşturma çerçevesinde 6 suçlama yöneltilen Trump'ın kişisel yardımcısı Walt Nauta da hakim karşısındaydı.

Donald Trump mahkeme binasından çıktıktan sonra bir Küba restoranına gitti, destekçileriyle bir araya geldi.