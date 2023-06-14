Lübnan Başbakanı Mikati, memur maaşlarını ödeyemeyeceklerini açıkladı

Haziran ayında memur maaşlarını ödeyemeyeceklerini duyuran Lübnan Başbakanı Mikati, meclise ek ödeme kararı çıkarma çağrısı yaptı.

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Lübnan Başbakanı Mikati, memur maaşlarını ödeyemeyeceklerini açıkladı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, meclisin ek ödeme kararı çıkarmaması halinde haziran ayı memur maaşlarını ödeyemeyeceklerini söyledi.

Necib Mikati başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılan yazılı açıklama Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlandı.

Mikati, Lübnan Meclisi'nin memurların maaşları için ek ödeme kararı almaması halinde haziran ayı memur maaşlarını ödeyemeyecek durumda olduklarını ifade etti.

Lübnan’da Ekim 2019’da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut’taki liman patlaması ve Covid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.

Yaklaşık 4 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçilmesi için bankalardaki dolar mevduat hesapları donduruldu.

Ülkede, 2019’da bir ABD doları 1500 Lübnan Lirası'ndan işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı. 

Dünya Bankası'nın Kasım 2022’de yayımlanan raporunda, Lübnan’daki mali kaybın 72 milyar doları aştığı belirtilmişti.

Ocak 2022’de bir ABD doları 20 bin Lübnan Lirası iken son 1 yıl içinde değer kaybı hızla devam etti. 14 Mart’ta karaborsada 100 bin Lübnan Lirası seviyesinde işlem gören dolar, 21 Mart’ta 140 bin liraya çıkarak yeni bir rekor kırmıştı. Halihazırda ise karaborsada dolar 94 bin Lübnan Lirası'ndan işlem görüyor.

Krizden önce Lübnan’da bir memur maaşı yaklaşık 1000 doları bulurken şu anda 100 doların altına geriledi.

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