ABD'de araştırma: 5-17 yaşlarındakilerin yüzde 14,9'u ruh sağlığı tedavisi gördü

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) bağlı Ulusal Sağlık İstatistikler Merkezi'nin yaptığı araştırmada, okul çağındaki çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu veya anksiyetenin yaygın görüldüğü belirtildi.

Ulusal Sağlık Anketi'nin 2021'e ait verilerinin ele alındığı araştırmaya göre, 5 ila 17 yaşındaki çocukların yüzde 14,9'u ruh sağlığı tedavisi gördü, bunlardan 8,2'sine ilaç verildi.

Söz konusu yaş aralığı dikkate alındığında en çok 12-17 yaşındakilerin ruh sağlığı tedavisi gördüğü kaydedilen araştırmada, erkek çocuklarının tedavisinde kızlara oranla daha çok reçeteli ilaca başvurulduğu belirtildi.

ASYALILAR EN AZ

Araştırmada, ırksal olarak değerlendirildiklerinde beyazların en çok, Asyalıların en az ruh sağlığı tedavisi görenler olduğu ifade edildi.

Tedavi görenlerin çoğunun kırsal alanlarda yaşadığı kaydedilen araştırmada, ruh sağlığına dair rahatsızlıkları olan birçok çocuğun ihtiyaç duyduğu tedaviyi alamadığına dikkatin çekildiği vurgulandı.

Araştırmanın sonuçları, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin internet sitesinde yayımlandı.

Kaynak: AA