Eski Twitter CEO'su Dorsey: Türkiye sürekli bizi kapatmakla tehdit etti

Twitter'ın eski CEO'su ve kurucusu Jack Dorsey, YouTube'da yayımlanan haber programı Breaking Point'e konuk oldu.

Dorsey, "Türkiye'den çok fazla talep aldık. Türkiye'yle kendi mahkemelerinde savaştık ve genelde kazandık. Ama sürekli bizi kapatmakla tehdit ettiler" dedi.

Dorsey, Hindistan'ın gazetecilerin ve protestocuların Twitter'a erişiminin kısıtlanmasını istediğini de ifade etti. Dorsey, Hindistan'la ilgili şunları söyledi:

"Şöyle şeyler oluyordu: Mesela 'Hindistan'da Twitter'ı kapayacağız' diyorlardı. Orası bizim için çok büyük bir market. 'Çalışanlarınızın evini basacağız' diyorlardı, ki bunu yaptılar da. 'Eğer dediklerimizi yapmazsanız ofislerini kapayacağız' tehdidinde bulundular. Bunlar demokratik bir ülke olan Hindistan'da yaşandı."

Nijerya'dan da benzer talepler aldıklarını ifade eden Dorsey, "Hükümetin onlara yapabileceklerinden o kadar korkuyorduk ki Nijerya'ya Twitter çalışanı bile gönderemiyorduk" diye konuştu.

Twitter, 2021'de dönemin Nijerya lideri Muhammadu Buhari'nin ayrılıkçıları tehdit eden bir paylaşımını kaldırdıktan sonra yasaklanmıştı. Yasak, 2022'de Twitter'ın Nijerya'da yerel bir ofis açmayı kabul etmesiyle kaldırıldı.

Dorsey, 2021'de CEO'luğu bıraktı ve 2022'de Twitter Elon Musk'a satıldı.

HİNDİSTAN'DAN YALANLAMA

Hindistan, hükümetin Twitter'dan çiftçi protestolarına yapılan müdahaleleri eleştiren hesapların kapatılmasını talep ettiği iddialarını yalanladı. Hindistan, Dorsey'nin açıklamalarının "tamamıyla yalan" olduğunu söyledi.