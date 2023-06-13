İngiltere’de cadde ortasında 3 kişinin cesedi bulundu: Başbakan açıklama yaptı

İngiltere’nin Nottingham kentinde iki farklı caddede 3 kişinin cesedi bulundu. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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İngiltere’de cadde ortasında 3 kişinin cesedi bulundu: Başbakan açıklama yaptı

İngiltere’nin Nottingham kentinde sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Sabah saatlerinde Nottingham’ın Ilkeston caddesinde önce 2 kişinin, daha sonra da Magdala Caddesi’nde de 1 kişinin cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybeden 3 kişinin bıçaklı saldırıya uğradığından şüphe ediliyor.
Öte yandan Nottingham’ın Milton Caddesi’nde de bir minibüs 3 kişiye çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayın yaşandığı yerlere çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede kazanın yaşandığı caddeler dahil birçok yer trafiğe kapatılırken, toplu taşıma seferleri de askıya alındı. Olayda bağlantılı 31 yaşındaki 1 kişi gözaltına alındı.

ART ARDA AÇIKLAMA YAPILDI

Polis tarafından yapılan açıklamada, “Bu 3 olayın birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Bir kişiyi gözaltına aldık. Bu olaylara başka bir kişinin dahil olmadığını düşünüyoruz. Soruşturma başladı ve detektiflerimiz en kısa sürede ne olduğunu belirlemek üzere çalışıyor” denildi.

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, “Bu sabah Nottingham’da art arda yaşanan olaylarda görevini yapan polis ve sağlık ekiplerimize teşekkür etmek istiyorum. Son gelişmeler hakkında bilgilendiriliyorum. Polise soruşturmalarını tamamlaması için zaman tanınmalı. Yaralılara ve hayatını kaybedenlerin ailelerine sevgilerimi iletiyorum” dedi.

Kaynak: İHA

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