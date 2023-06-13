Erdoğan, Aliyev ile baş başa görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüştü.

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Erdoğan, Aliyev ile baş başa görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de temaslarına devam ediyor.

Temasları kapsamında Erdoğan, resmi karşılama töreninin yapıldığı Gençlik Sarayı’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. İkili ve bölgesel konuların ele alındığı baş başa görüşme sonrası iki lider, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: İHA

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