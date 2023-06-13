Türkiye ne eğitimde ne de istihdamda olan genç oranının en yüksek olduğu ülke! Kadınlarda durum daha vahim...

Türkiye'de 15-24 yaş arasındaki dört gençten birisi ne eğitimde ne istihdamda. Bu oran genç kadınlarda çok daha yüksek.

Euronews'te yer alan habere göre, Türkiye’de gençlerin yüzde 63’ü yurt dışında yaşamak veya okumak istitoyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranına bakıldığında Türkiye Avrupa ülkeleri içinde ilk sırada. 15-24 yaş arasındaki dört gençten biri ne eğitimde ne de çalışıyor. Bu oran kadınlarda daha yüksek. Türkiye’de üç genç kadından birisi ne eğitimde ne istihdamda.

10 GENÇ KADINDAN 7'Sİ İŞ GÜCÜNDE YOK

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranı 2022 yılında yüzde 43,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 56,2 iken genç kadınlarda yüzde 31. Buna göre 10 genç kadından yedisi işgücüne katılmıyor.

Gençlerde işsizlik oranı 2022 yılında yüzde 19,4 oldu. Bu oran genç kadınlarda yüzde 25,2.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı ise çok daha yüksek. 15-24 yaş arasındaki gençlerde bu oran 2022 yılında yüzde 24,2 oldu.

Peki, Avrupa ülkelerinde Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı kaç? Türkiye kaçıncı sırada?

AB İstatistik Ofisi Eurostat’ın 2022 yılı verilerine göre, AB ortalamasında bu oran yüzde 9,6. Türkiye listedeki 34 ülke içinde zirvede yer alıyor. Bu oranın en yüksek olduğu AB ülkesi ise yüzde 17,5 ile Romanya. En düşük ise yüzde 2,8 ile Hollanda.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı diğer ülkelerde ise şöyle: İtalya yüzde 15,9; Yunanistan yüzde 10,7; Fransa yüzde 10,1 ve Almanya yüzde 6,8.

GENÇ KADINLARDA DURUM VAHİM

Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı cinsiyete göre büyük farklılık gösteriyor. Genç erkeklerde bu oran yüzde 16,4, genç kadınlarda ise bu oran yüzde 32,3 oldu. Bu da Türkiye’de üç genç kadından birisinin ne eğitimde ne de istihdamda olduğunu gösteriyor.

AB ortalaması ise genç erkeklerde yüzde 9,5 ve genç kadınlarda yüzde 9,7.

CİNSİYET FARKININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE TÜRKİYE

Ne eğitimde ne istihdamda olanlarda cinsiyete göre fark da en büyük Türkiye’de.

YURT DIŞINDA YAŞAMAK İSTEYENLERİN ORANI

Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye’nin yaptığı “Gençlik Araştırması 2023”ün sonuçlarına göre Türkiye’de gençlerin yüzde 63’ü fırsat verilmesi halinde başka bir ülkede yaşamak istediğini bildirdi.