Almanya'da kilisede cinsel istismara tazminat kararı

Almanya'nın Köln kentinde, 1970'lerde bir rahip tarafından birçok kez istismara uğrayan ve şu an 62 yaşındaki mağdur için tazminat ödenmesine karar verildi.

Almanya'da kilisede cinsel istismara tazminat kararı

Almanya'nın Köln kentinde, 1970'lerde bir rahip tarafından birçok kez istismara uğrayan ve şu an 62 yaşındaki mağdura mahkeme, Köln Başpiskoposluğunun 300 bin avro tazminat ödemesine karar verdi.

Mağdur, Köln Bölge Mahkemesine açtığı davada, çektiği acı nedeniyle 750 bin avro tazminat talep etti. Mahkemede, Köln Başpiskoposluğu zaman aşımı talebinde bulunmazken, mahkeme heyeti verdiği kararla piskoposluğun mağdura 300 bin avro tazminat ödemesine hükmetti.

ÖDEME YAPILMIŞTI

Şimdiye kadar Katolik Kilisesi, taciz ve istismardan etkilenenlere "tanıma ödemeleri" adıyla gönüllü tazminat ödemesi yaptı.

Bonn'daki Bağımsız Tanınma Ödemeleri Komisyonunun (UKA) şimdiye kadar 143 vakada kişi başına 50 bin avro, 24 vakada da 100 bin avronun üzerinde ödemeler yapmıştı.

Tazminat alan mağdurlar, ödeme miktarlarının çok düşük olduğu eleştirisinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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