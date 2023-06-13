Biraz da internetten ret alacağız: Schengen vizesi dijitalleşiyor

Türkiye'nin bir süredir Avrupa ülkelerinden ret almasıyla gündeminden düşmeyen Schengen vizesinde yeni bir gelişme yaşandı. Avrupa Birliği (AB) Konseyi ile Avrupa Parlamentosu Schengen vizesi ile ilgili yasa tasarısı üzerinde anlaştı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, yeni yasa yürürlüğe girdiğinde pasaportlara yapıştırılan vizeler dijital hale gelecek ve 2 boyutlu barkod olarak internet üzerinden verilecek.

Vizeler mobil cihazlara indirilebilecek. Vize başvurusu yapanlar, internet üzerinden birçok dilde vize talebinde bulunabilecek.

Yeni sistemle başvurular tek bir internet platformu üzerinden işlenecek. Gerekli evraklar, bu platform üzerinden yüklenecek, vize ücreti de buradan yatırılabilecek.

Başvuru sahiplerine çoklu ülke ziyareti yapmak istediklerinde başvuruyu hangi ülkenin aldığı bildirilecek. Sistem, AB ülkelerinin sınır yönetim sistemleri ve veri tabanlarıyla uyumlu çalışacak.

Schengen ülkelerinin konsolosluklarına sadece ilk kez vize başvurusu yapanlar, biyometrik verileri geçerli olmayanlar ve yeni pasaport alanlar fiziken gitmek zorunda kalacak.

Şengen vizesinin dijitalleşmesiyle maliyetlerin düşmesi, vize başvurularının hızlanması ve kolaylaşması hedefleniyor. AB, aynı zamanda bu sayede Schengen bölgesinin güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Yasa tasarısı, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından resmen onaylanmasından sonra AB'nin resmi gazetesinde yayımlanacak, yayımlanmasından 20 gün sonra da yürürlüğe girecek.

NE OLMUŞTU?

Vize sorunu son dönemde yeniden gündem olurken Türkiye’nin Schengen vizesi ret oranı Rusya’nın 5 kat üzerine çıktı.

Türkiye’nin Schengen vizesi sorunu, pandemide uzaktan çalışmaya geçilmesi, seyahat yasakları ve çeşitli ülkelerin büyükelçiliklerinin personel azaltmasıyla başladı. Ancak pandemi sonrasında seyahatlerin yeniden açılmasıyla Türkiye’den artan vize başvuruları karşılanmamaya başladı. Türk vatandaşları vize için randevu alamamaya, vize başvurularının sonuçlanması aylar sürmeye ama en önemlisi çok sayıda vize başvurusu reddedilmeye başladı.

Birçok sanatçı da vize retleri yüzünden konserlerini iptal etmişti.