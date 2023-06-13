Bolu Belediye Başkanı Özcan, heykelini dikmek için Erdoğan'a mektup yazdı

Seçim öncesi Cumhur İttifakı'nın adayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması halinde heykelini diktireceğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Erdoğan'dan muvafakat istedi.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, heykelini dikmek için Erdoğan'a mektup yazdı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi durumunda heykelini diktireceğini söylemesi gündemdeki yerini koruyor.

Özcan Twitter'dan bir açıklama yaparak yaşayan bir kişinin heykelinin dikilmesi için bulunan mevzuatı hatırlattı. Özcan, Erdoğan'dan muvafakat istediğini söyledi.

Özcan'ın açıklaması şöyle: "Recep Tayyip Erdoğan’a seçimden önce bir tweet attım, atmaz olaydım… Laf delikanlının ağzından bir kere çıkar. Fakat mevzuata göre yaşayan birinin heykelinin dikilmesi için kişiden muvafakat alınması lazım. Ben de sözümü tutabilmem için Sayın Cumhurbaşkanı’na mektup yazdım ve kendisinden muvafakat istedim."

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