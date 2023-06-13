Bolu Belediye Başkanı Özcan, heykelini dikmek için Erdoğan'a mektup yazdı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi durumunda heykelini diktireceğini söylemesi gündemdeki yerini koruyor.

Özcan Twitter'dan bir açıklama yaparak yaşayan bir kişinin heykelinin dikilmesi için bulunan mevzuatı hatırlattı. Özcan, Erdoğan'dan muvafakat istediğini söyledi.

Özcan'ın açıklaması şöyle: "Recep Tayyip Erdoğan’a seçimden önce bir tweet attım, atmaz olaydım… Laf delikanlının ağzından bir kere çıkar. Fakat mevzuata göre yaşayan birinin heykelinin dikilmesi için kişiden muvafakat alınması lazım. Ben de sözümü tutabilmem için Sayın Cumhurbaşkanı’na mektup yazdım ve kendisinden muvafakat istedim."