Davutoğlu: Bizi camilerde hesaba çekmeye çalışanlara biz hesap soracağız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı.

Davutoğlu Twitter'dan yayınladığı videoda iktidar partisinin ekonomi politikalarını eleştirdi. Davutoğlu, "10 gün içinde Türk Lirası'nın değer kaybı yüzde 16. Bunun enflasyona etkisini görmek için ekonomist olmaya gerek yok. Tayyip Erdoğan gibi bir ekonomist bile bunu anlayabilir" dedi.

Davutoğlu şöyle devam etti:

"Ayet okuyarak, hadis okuyarak camilerde propaganda yaparak halkın üzerinde kurduğunuz bu yoksullaştırıcı zulüm düzenine haşa dinimizi, rabbimizi alet etmeyin. Talimatı Allah'tan alıyoruz diyorsunuz ama uygulamanızda siz talimatınızı sadece çıkarlarınızdan alıyorsunuz. Zengin ettikleriniz kimlerse itaat ettikleriniz de onlardır. Ondan sonra yavaş yavaş alışıyor, her şeyi meşru görmeye başlıyorsunuz. Her şeyi meşru gören bir yolsuzluk düzeni kuruldu. Biz anlatamadık şimdi anlatacağız, anlatmak zorundayız. Kur Korumalı Mevduatta 200 milyar Türk Lirası'nın Hazine'den hortumlanmasına nasıl ses çıkarmaz ve bu faizin daniskasıdır demezseniz siz. Arkadaşlar sesimizi yükselteceğiz. Bizi camilerde hesaba çekmeye çalışanlara biz hesap soracağız. Bu mudur İslam diyeceğiz?"