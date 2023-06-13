Yeşil Sol Partili Şenyaşar’dan ilk önerge: Meclis gündemine katledilen ailesini taşıdı

AKP Urfa milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın akrabaları tarafından 2018’deki seçim sürecinde babası ve kardeşi katledilen Ferit Şenyaşar Yeşil Sol Parti’den Urfa Milletvekili seçilmesinin ardından ilk yazılı soru önergesini Meclis Başkanlığı’na sundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle önerge veren Şenyaşar, Bakan Tunç’a, “Adalet Bakanı olarak başladığınız yeni görevinizde yıllardır süregelen bu adaletsizliğin çözümü ve adaletin yerini bulması adına bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?” sorusunu yöneltti.

Bakan Yerlikaya’ya ise üç kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Mobese kameralarının bulunup bulunmadığını, çalışıp çalışmadığını soran Şenyaşar, “Birinci derece faillerinden biri olan ve 5 yıldır arama kararı bulunan İbrahim Yıldız’ın kendi kimliği ile giriş yaparak tedavi gördüğü hastanede tespit edilememe sebebi nedir? İnsanların can ve mal güvenliğini korumakla görevli kolluk gücünün bu görevini yerine getirememesi sonucunda sorumlular hakkında idari bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise ne aşamadadır? Başlatılmamış ise başlatılmama gerekçesi nedir?” sorularının da yanıtını istedi.

NE OLMUŞTU?

2018’de genel seçimlerinden 10 gün önce AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında çıkan silahlı kavga ve sonrasında hastanedeki saldırılar sonucunda Yıldız’ın kardeşi Mehmet Yıldız, esnaf Esvet Şenyaşar, oğulları Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar öldürülmüştü. Ön otopsi raporuna göre Celal ve Adil Şenyaşar kardeşlere 23 mermi isabet etmiş, babaları Evet Şenyaşar kesici aletlerle linç edilerek katledilmişti. Ferit Şenyaşar ve annesi Emine Şenyaşar’ın adliye önünde başlattığı ‘Adalet Nöbeti’ çoğu kez engellemişti.