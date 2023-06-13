Kemal Kılıçdaroğlu: 'Yolu doğru olanın yükü ağır olur, yolumuz doğrudur ve yükümüz ağırdır'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaşarak "Yolu doğru olanın yükü ağır olur" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM'de grup toplantısında konuştu.

"YOLU DOĞRU OLANIN YÜKÜ AĞIR OLUR"

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünün görüntülerini “Yolu doğru olanın yükü ağır olur. Yolumuz doğrudur ve yükümüz ağırdır. 85 milyonun yükünü çeken bir partiyiz. Bu ülkeye demokrasiyi gerçek anlamda getirinceye kadar yolumuza inançla, kararlılıkla devam edeceğiz” notuyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

“Güzel bir atasözümüz var: ‘Yolu doğru olanın yükü ağır olur.’  Bir daha ifade edeyim. ‘Yolu doğru olanın yükü ağır olur.’ Yolumuz doğrudur ve yükümüz ağırdır. Bizim yükümüz sadece bize özgü bir yük de değil. 85 milyonun yükünü çeken bir partiyiz biz. Az önce ifade ettim, seçildiği halde parlamentoya gelemeyen, Anayasaya, yasaya aykırı davranan bir yönetime karşı da biz demokrasi mücadelesi veriyoruz. O nedenle yolumuz doğru ise yükümüzün ağır olduğunu da herkesin bilmesini isterim.”

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