CHP İBB Meclis Üyesi Umut Şenol: “Bu ülkenin beka sorunu düzgün beslenemeyen çocuklardır” 

Umut Şenol’un konuşmasının odak noktası ekonomik krizden olumsuz etkilenen çocuklar oldu. Şenol, çocukların beslenemediğini belirtti ve yaşanılanları rakamlar, verilerle aktardı.

“ÇOCUKLARIMIZ ET, SEBZE YİYEMİYOR”

Şenol şunları kaydetti:



‘‘Çocuklarımız et, sebze, meyve yiyemiyor, spor yapamıyor. Kendi odaları yok. Son bir yılda sinemaya ve tiyatroya hiç gitmemiş çocuk sayısı yüzde 60. Bunlar Türkiye İstatistik Kurumu’nun verisi. Ayda bir kere kütüphaneye gidemeyen çocuklar yüzde 72.

Beka sorunu diyorlar, bu ülkenin beka sorunu beslenemeyen, spor yapamayan, süt tüketemeyen, sinemaya, tiyatroya gidemeyen, evlerinde kendine ait alanları olmayan çocuklardır.’’

“UCUZ İŞ GÜCÜ KULLANMAK BİR STRATEJİDİR. AMA BU ÜLKEYİ BANGLADEŞ'E ÇEVİRMENİN KİMSEYE HAKKI YOK”

Mülteci ve kaçak göç sorununa da değinen CHP’li Şenol, konunun İstanbul’a yansımasına özel olarak değindi.

Konuya bilimsel olarak yaklaştığını ve sorun nedeniyle ülkemizin gençlerinin çalışamaz hale geldiğini belirten Şenol, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘‘Şehirlerimizin, ülkemizin taşıyabileceği yükü göz önüne almamız gerekiyor. Nüfus kayıt sisteminde, vatandaşlık almış yabancıların sayısı paylaşılıyor ancak koruma altına alınan mülteciler ve geçici ikamet izni alınmış yabancılar paylaşılmıyor. İstanbul'a bir bütçe verilirken buna göre bütçe verilmiyor. Kayıt dışı çalışan milyonlarca mülteci var.



Ben bu konuya ırkçılık bazında yaklaşmıyorum. Bilimsel bazda yaklaşıyorum. Kendi gençlerimiz çalışamıyorlar. Ucuz iş gücü kullanmak bir stratejidir. Ama bu ülkeyi Bangladeş'e çevirmenin kimseye hakkı yok. Bu politika yanlış.’’

“Ekonomide ilk 10’a gireceğiz demişiz, şu an 22. sıradayız” diyen Umut Şenol, “AK Parti iktidarı devraldığında 17. sıradaydık. Dünyada beş sıra geriye düştük. 2001 krizine rağmen 17. sıradaydık. İşsizlik yüzde 5’in altına düşecek demişiz. Yüzde 10,2 oranında işsizlik” diye konuştu.



Kaynak: Gerçek Gündem