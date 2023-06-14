CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan İmamoğlu ve Özel'in genel başkanlık adaylığına ilişkin açıklama

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in olası genel başkanlık adaylıkları için de konuştu. Başarır, bu isimlerin aday olmalarında bir problem olmadığını söyleyerek, "Bunun yeri kurultaydır" dedi.

Başarır, konuya ilişkin şunları söyledi:

Cumhuriyet Halk Partisi 85 milyon içinde bize oy veren vermeyen tüm seçmen için önemli bir güvence. CHP’nin bu üzüntüden bu tartışmadan bir an önce çıkması ve Türkiye’nin sorunlarına yönelmesi gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim Ekrem Bey, Özgür Bey ya da partinin bir çok değeri aday olmak isteyebilir bunun da yeri kurultaydır. Bu konuda hiç sıkıntı yok. Sayın Genel Başkanımız partiyi gençleri bize milyonlarca oy veren genç kardeşlerimizi bu partiye kazandırmak ve parti yönetimine almak istiyoruz. Bu 5 yıllık muhalefet sürecini beraber yürütmek istiyoruz.

"BU GÖRÜŞMELER KIYMETLİ"

İdeolojik olarak söylem olarak bir çok konuda farklı davranmamız yönünde sandıktan gelen bir tespit var bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Ben bu görüşmelerin kıymetli olduğunu düşünüyorum tartışmalıyız ve en doğru olanı bulmalıyız. Ama ilçelerde de illerde de genç yeni dünyaya farklı bakan. Bizim gibi düşünen ama daha hareketli arkadaşlarımızın ilçe ve il yönetiminde Türkiye’nin karşısına çıkacağını umuyorum. Yenilikse üyelerden başlayıp en tepeye kadar yapmalıyız.

Kaynak: Gerçek Gündem