İklim aktivistleri, Monet’nin tablosuna saldırdı

Fransız ressam Claude Monet’nin İsveç Ulusal Müzesi'nde sergilenen tablosuna boyalı saldırıda bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

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İklim aktivistleri, Monet’nin tablosuna saldırdı

Dagens Nyheter gazetesinin haberine göre, Monet'nin İsveç Ulusal Müzesi’nde sergilenen eserlerinden birine 2 aktivist, küresel ısınmaya dikkati çekmek için yağlı boya saldırısı düzenledi.

Müzeden yapılan açıklamada, boyalı eylemi gerçekleştiren 2 kadının gözaltına alındığı kaydedildi.

Müze Basın Sözcüsü Hanna Tottmar, sanat eserinin camla kaplı olduğunu ve tablonun zarar görmediğini açıkladı.

Tottmar, eserlerin perşembe günü yeniden sergileneceğini belirtti. 

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