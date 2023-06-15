Son dönemde Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıtta benzin ve motorin fiyatları, gündemde yer alıyor. Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor. Akaryakıt fiyatları ise, vatandaşların gündeminden düşmüyor. Araç sahipleri, istasyon duraklarına gitmeden önce akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Peki, güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 15 Haziran 2023 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 23,98 TL

Motorin fiyatı: 22,22 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 24,00 TL

Motorin fiyatı: 22,18 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 24,39 TL

Motorin fiyatı: 22,63 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 24,38 TL

Motorin fiyatı: 22,71 TL