AKP'ye yakın gazeteci: Bence Erdoğan'ın Hafize Gaye Erkan'ı atamasında 'Turgut Özal' detayı da etkili olmuştur 

AKP'ye yakınlığıyla bilinen TV100 yazarı Fuat Uğur, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yakınlığıyla bilinen Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanmasıyla ilgili olarak dikkati çeken bir yazı kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kullandığı "Hafize Hanım'ı Mehmet Bey tanıyordu ve kendisi bu teklifi bana getirdi. Biliyorsunuz ben kadro hareketine inanırım. Bu kardeşimizin de başarılarını bizlere ilettiler, söylediler. Yani Goldman Sachs'tan tut da oradaki bankacılık, finans sektöründeki çalışmalarına varıncaya kadar bu durumları söylediler" ifadesine değinen Uğur, bir detayı daha okurlarıyla paylaştı:

"(...) Tabii bu referansların dışında Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yeğeni olması, hatta Özalların annesi Hafize Hanım'ın adını taşıması da etkin olmuştur bence. Cumhurbaşkanı bu geçmişe bağlı ve duygusal bir lider aynı zamanda."

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yarışını ikinci turda yüzde 52.18'le kazanması sonrası ekonominin başına Şimşek'in getirilmesi ve uzunca bir süredir iktidarın ısrarıyla 'düşük faiz' politikası izleyen Merkez Bankası'nın Erkan'a emanet edilmesi, gündemdeki yerini koruyor.

İktidar partisinin Şimşek'le yolları Temmuz 2018'de ayrılmıştı. Erdoğan'ın bahse konu dönemde kendisinin tüm 'uyarılarına' rağmen yapılan faiz artırımı sonrası "Arkamdan iş çevirdiler" diye tepki gösterdiği Şimşek, buna karşın sık sık Merkez Bankası'nın bağımsızlığına vurgu yapıyordu.

Şimşek'in ve ona yakınlığıyla bilinen Erkan'ın böylesi bir dönemde kritik görevlere getirilmesi, ekonomide ortodoks politikalara dönülebileceğinin sinyali olarak yorumlanıyor.

FAİZ YÜZDE 20'YE YÜKSELTİLEBİLİR

Son olarak Morgan Stanley, 22 Haziran tarihinde yapılacak toplantıda politika faizinin yüzde 8.5'ten yüzde 20'ye yükseltileceği, bir sonraki ay ise yüzde 25'e çıkarılacağı öngörüsünde bulundu.

JPMorgan da haziran ayı için politika faizinin yüzde 25’e yükseltileceğini belirtmişti. Yıl sonu için faiz tahmini ise yüzde 30 seviyesindeydi.