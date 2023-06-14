Emek ve Özgürlük İttifakı’ndan seçim değerlendirmesi: Her bileşen muhasebe yapacak

Seçimlerden sonra ilk toplantısını yapan Emek ve Özgürlük İttifakı Koordinasyonu, hedeflenen sonuçların alınamadığını belirterek açıklama yaptı.

Emek ve Özgürlük İttifakı’ndan seçim değerlendirmesi: Her bileşen muhasebe yapacak

 Emek ve Özgürlük İttifakı seçimlerin ardından ilk toplantısını Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi’nde yaptı. Partilerin eş genel başkanları ve başkanlarının katılmadığı koordinasyon toplantısında, HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun (SMF) temsilcileri yer aldı

Koordinasyon seçimlerin değerlendirildiği toplantının ardından ortak açıklama yaptı. Açıklamada, “İttifakımızın varlık sebebi olan emekçilere ve halklarımıza olan sorumluluğumuzun bilinciyle hem seçim sürecine hem de seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmeleri yaptık” ifadeleri yer aldı.

‘HEDEFLEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALAMADIK’

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın her bir bileşeninin kendi değerlendirmelerini ittifakın diğer bileşenleriyle paylaştığı belirtilen ve “Emek ve Özgürlük İttifakı olarak seçimlerden hedeflediğimiz sonuçları alamadığımızı açık yüreklilikle ortaya koyduk” denilen açıklama şöyle devam etti: “Bundan sonraki süreçte eleştiri ve özeleştiri mekanizmalarını işleterek, bu dönemi bütün boyutlarıyla ele almak, tartışmak ve bundan gerekli sonuçları çıkarmak için ittifakı oluşturan her bileşenin bir seçim muhasebesi yapması gerektiği tespitinde bulunduk. Toplantımızda bir kez daha ortak toplumsal mücadelenin önemine dair güçlü bir irade açığa çıktı. Bu temelde, Emek ve Özgürlük İttifakı olarak halkların, ezilenlerin ortak mücadelesinin kıymetli olduğunu güçlü bir şekilde vurguluyoruz.” 

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Emek ve Özgürlük İttifakı Yeşil Sol Parti Türkiye İşçi Partisi - TİP HDP
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