Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir, hakkındaki olumlu / olumsuz yorumlar neler?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevden alınarak yerine Hafize Gaye Erkan atandı. Erkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Mehmet Şimşek'e yakınlığıyla biliniyor.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevden alınarak yerine Hafize Gaye Erkan atandı.
Bu görev için yaşadığı ve çalıştığı ABD’den Türkiye’ye dönecek olan Erkan, kurumun ilk kadın başkanı oldu.
Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanması ardından ekonomide ortodoks politikalara dönülebileceğine dair sinyaller verilirken, Merkez Bankası başkanlığı görevine Erkan’ın getirilmesi de bu yeni döneme uygun bir atama olarak yorumlanıyor.
Peki Merkez Bankası'nın yeni başkanı kimdir?
TÜRKİYE VE ABD'DE EĞİTİM GÖRDÜ
40’lı yaşlarının başında olan Erkan’la ilgili son dönemde Türk medyasında yayımlanan haberlerde parlak bir eğitim geçmişine sahip olması ve uluslararası finans alanındaki deneyimi ön plana çıkarılıyor.
Dünya gazetesine göre Erkan, Elazığlı makine mühendisi bir baba ve matematik öğretmeni bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
LinkedIn’deki profilinde ilkokulu İstanbul Suadiye’de okuduktan sonra orta öğrenimini İstanbul Lisesi’nde tamamladığı ve bu okuldan ikincilikle mezun olduğu yazıyor.