Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir, hakkındaki olumlu / olumsuz yorumlar neler?

Dünya gazetesine göre Erkan, Elazığlı makine mühendisi bir baba ve matematik öğretmeni bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

LinkedIn’deki profilinde ilkokulu İstanbul Suadiye’de okuduktan sonra orta öğrenimini İstanbul Lisesi’nde tamamladığı ve bu okuldan ikincilikle mezun olduğu yazıyor.