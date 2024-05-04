Mehmet Şimşek, enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı: Tek hane!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'da düzenlenen programda enflasyon değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, mayıs ayında enflasyonun yüzde 70'in üzerine çıkarak zirveyi bulacağını ancak daha sonra hızlı şekilde düşeceğini söyledi.

TARİH VERDİ

Tek haneli enflasyon için 2026'yı işaret eden Şimşek, "Daha sonra uygulamaya koyduğumuz programla birlikte enflasyon hızlı bir şekilde düşecek ve 2026 yılında biz tekrar tek haneli enflasyona dönmüş olacağız. Uzun bir yolculuk ama başaracağız. Çünkü iyi bir programımız var" dedi.

BÜTÇE AÇIĞI

Şimşek, "Biz önümüzdeki yıllardan itibaren bütçe açığını deprem etkisi dahil kalıcı olarak yüzde 3'ün altına düşüreceğiz. Borcun da milli gelire oranını yüzde 35'in altında tutacağız. Yani Maastricht Kriterleri ile uyumlu olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem