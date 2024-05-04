Bu haftanın performansı: Euro, altın, dolar ve borsa yatırım araçlarından hangisi daha fazla kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarının performansına bakıldığında en çok kazandıranlardan Hisse Senedi, Euro ve borsa öne çıktı. Altın ve dolar ise, haftalık bazda değer kaybetti.

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Bu haftanın performansı: Euro, altın, dolar ve borsa yatırım araçlarından hangisi daha fazla kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,64, Euro/TL yüzde 0,31 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 2,13, dolar/TL yüzde 0,31, değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.942,14 ve en yüksek 10.286,57 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,64 değer kazanarak 10.276,88 puandan tamamladı.

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,13 azalışla 2 bin 384 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,98 azalarak 15 bin 877 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 4 bin 110 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 3 bin 978 liraya indi.

Bu haftanın performansı: Euro, altın, dolar ve borsa yatırım araçlarından hangisi daha fazla kazandırdı? - Resim : 1

EURO YÜKSELDİ, DOLAR DÜŞTÜ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,31 değer kaybederek 32,3450 liraya gerilerken, Euro yüzde 0,31 artışla 34,8410 liraya yükseldi.

HİSSE SENEDİ FONLARI EN ÇOK KAZANDIRAN

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,34 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,04 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,01 ile 'Hisse Senedi' fonları oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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