Mehmet Şimşek, bir kez daha çağrıda bulundu: 400 bin kişi tespit edildi, pişmanlıktan yararlanın!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan gelir elde edenleri uyardı. Şimşek, "Ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz" dedi.

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Mehmet Şimşek, bir kez daha çağrıda bulundu: 400 bin kişi tespit edildi, pişmanlıktan yararlanın!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelir vergisi mükelleflerine ilişkin verileri paylaştı.

Şimşek, 2023'te kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1,8 milyon mükellef ile ticari, zirai veya serbest meslek kazancı olan 2,6 milyon mükellefin gelir vergisi beyannamesi verdiğini belirterek, "Beyannamelerini zamanında veren tüm mükelleflerimize teşekkür ederiz" dedi.

"PİŞMANLIKTAN HÜKMÜNDEN YARARLANMAYA DAVET EDİYORUZ"

Şimşek, şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettiklerini açıklayarak, "Beyanname vermeyen mükelleflerimizi ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek, bir kez daha çağrıda bulundu: 400 bin kişi tespit edildi, pişmanlıktan yararlanın! - Resim : 1

"KARARLIYIZ"

Şimşek, paylaşımında adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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