Altın için 81 ilde geçerli yeni uygulama! Kuyumcular artık satın almayacak

Yıllardır beklenen yükselişi geçtiğimiz aylarda yaşayan altın, yatırımcısının yüzünü güldürerek büyük bir getiriyi cebine koymasını sağladı.

Geçtiğimiz yılı Türk lirasında yaşanan değer kaybı nedeniyle yüzde 78 yükselişle kapatan altın, son yılların en parlak dönemini 2024 yılında geçiriyor. Serbest piyasalarda gram altının fiyatı 2500 lirayı geçerken, altının daha fazla yükseleceğine ilişkin beklenti, kuyumcu dükkanlarında büyük bir izdiham yaşanmasına neden olmakta.

BU TÜR ALTINLARIN ALIM-SATIMI ARTIK YAPILAMAYACAK

Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına geçmesi ve peş peşe faiz artırım kararları almasına rağmen bir süre daha enflasyonist ortamın süreceğine ilişkin beklenti nedeniyle yatırımcıların büyük bölümü, birikimlerinin değer kaybını engellemek amacıyla yatırımlarını güvenli liman altın tarafında değerlendirmeyi tercih ediyor.

Altına olan rekor talep, aynı zamanda kuyumcularda meydana gelen dolandırıcılık vakalarını da zirveye ulaştırmış durumda. Halk TV'de yer alan habere göre, dolandırıcılık olaylarının her şehirde artış göstermesi üzerine yeni bir karar alan kuyumcular, kesme altın formundaki ürünlerde yaşanan dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek amacıyla bu sınıftaki altın türlerini satın almayacaklarını duyurdu.

KUYUMCULAR NEDEN KESME ALTIN SATIN ALMAYACAK?

Kesme altınların üzerinde barkot veya seri numarası bulunmadığı için dolandırıcılar, bu altınları sahte olarak üretip piyasaya sürebiliyor. Bu durum, altın yatırımcılarının mağdur olmasına neden oluyor.

Kuyumcular, altın yatırımcılarını kesme altın alım-satımından kaçınmaları konusunda uyardı. Paketli altında seri numarası, üretici firması gibi bilgiler bulunduğu için bu tür altınların sahte olma ihtimali daha düşük.