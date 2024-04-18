AKP krizi körükledi, Aziz Çelik açıkladı: Asgari ücrete zam yapılmaması emekli aylıklarını vuracak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete temmuz ayında herhangi bir ara zammın gündemlerinde olmadığını söyledi.

Işıkhan, "Temmuzda ara zam yok başta nasıl karar aldıysa süreç öyle işleyecek. En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrete ara zam düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜNDE ENGEL YOK"

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları sonrası asgari ücret tespit komisyonun temmuz ayında artış yapılmayacağına dair bir kararı olmadığını belirten Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, "Asgari ücrete her ne kadar asgari ücret tespit komisyonu karar verse de çağırma yetkisi bakana ait. Mevzuata göre, asgari ücret en geç iki yılda bir belirlenir. Dolayısıyla daha kısa sürede belirlenmesi yasal olarak mümkündür. Asgari ücretin 3, 6 veya 12 ayda bir belirlenmesinin önünde engel yok" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Aziz Çelik

"HÜKÜMETİN EKONOMİ POLİTİKASI GEREĞİ"

Çelik, "Bakan Işıkhan'ın 'Temmuzda ara zam yok başta nasıl karar aldıysa süreç öyle işleyecek' açıklaması hükümetin ekonomi politikası gereğidir" dedi.

"EMEK GELİRLERİNİ AŞAĞIYA ÇEKECEK"

"Enflasyonist ortamda asgari ücrete zam yapılmaması emekçileri yoksulluğa" sürükleyecek diyen Çelik, "Çalışma bakanının görevi çalışanları korumaktır. Burada bakan, işveren gibi bir cümle telaffuz ediyor ve emek gelirlerinin düşmesine yol açacak. Dolayısıyla asgari ücret artışının yapılmaması özel sektörde diğer ücretlerde çalışanları da etkileyecek ve emek gelirlerini aşağıya çekecek" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİ AYLIKLARININ ARTMASIYLA YAKINDAN İLGİLİDİR"

"Asgari ücrete zam yapılmaması geniş bir kesimi etkileyecek" diyen Çelik, "Asgari ücrete zam yapılmış olsa Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) fayda sağlıyor. Çünkü SGK primlerinin artmasına yol açar ve primlerinin artışı da SGK'nın mali dengesini iyileştirir. Dolayısıyla mali dengenin iyileşmesi emekli aylıklarının artmasıyla yakından ilgilidir" dedi.

ASGARİ ÜCRET ENFLASYONU ARTIRIR MI?

Son olarak asgari ücretin enflasyona etkisini değerlendiren Çelik, "Enflasyonun artmasında temel neden arz yetersizliği, ithalata dayalı üretim ve şirketlerin yüksek kâr marjı kaynaklı bir enflasyon olduğu belli" diye konuştu.

MERKEZ BANKASI MEKTUP YOLLAMIŞTI

Öte yandan hükümet, son iki senedir temmuz ayında yaptığı ara zammın bu sene yapılmayacağını açıklamış; 2024 yılı için tek ücret belirlemişti. Geçen günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın imzasıyla hükümete bir mektup gönderilmiş, orada da asgari ücrete tek zam vurgusu yapmıştı.

Merkez Bankası'nın metninde, "Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır" ifadesi yer almıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem