39 katlı Torun Tower, dev bankaya satıldı

İstanbul Şişli’de bulunan Büyükdere Caddesi’nde bulunan Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na (GYO) ait 39 katlı Torun Tower Ofis binası 11,6 milyar lira bedelle Denizbank’a satıldı.

Son Güncelleme:
39 katlı Torun Tower, dev bankaya satıldı

Torunlar GYO, portföyünde bulunan ve Denizbank tarafından genel müdürlük binası olarak kullanılan, İstanbul’un Şişli ilçesindeki 39 katlı Torun Tower Ofis binasının 11,6 milyar TL artı KDV bedelle Denizbank tarafından satın alındığını duyurdu.

KAP’A AÇIKLAMA YAPILDI

Şirketten Çarşamba akşamı KAP’a yapılan açıklamada, taşınmazın, belirlenen 12.4 milyar TL + KDV değerleme üzerinden yüzde 6.57 iskonto ile satıldığı kaydedildi.

BİNANIN GEÇMİŞİ

Tasarruf Sigorta Mevduatı Fonu (TMSF) 2003 yılında İmar Bankası’ndaki yolsuzlukların yarattığı kamu zararını telafi etmek için Uzan ailesinin tüm mal varlığına el koydu. Fon’a devredilen mallar arasında Uzanların Şişli Esentepe’deki Telsim arsası da vardı. Uzun yıllar bu araziye Türkiye’nin en yüksek binasını yapmak için imar izni almaya çalışan Uzanlar’ın arsası 2004 yılında yine yönetimi Fon’da olan Bayındırbank’a satıldı.

Uzanlar’dan TMSF’ye, Fon’dan da Bayındırbank’a geçen Telsim arsası 2005 yılında bir kez daha satışa sunuldu. İhaleyi Hüsnü Özyeğin’in sahibi olduğu Finans Gayrimenkul adlı şirket 41 milyon 750 bin liralık teklifiyle kazandı. Ancak ihale şartnamesine bugüne kadar ihalelerde pek görülmemiş “en yüksek teklifin yüzde 10 daha fazlasını öneren kuruluşun yeni teklifi değerlendirmeye alınır” ifadesi eklenmişti. İhaleyi kaybeden Torunlar bu maddeyi gündeme getirerek ihalenin bir kez daha yapılmasını sağladı. İkinci ihalede Özyeğin teklifi yükseltmedi ve Torunlar 45 milyon 925 bin liralık teklifle arsanın yeni sahibi oldu.

Etiketler
Denizbank
Son Güncelleme:
Bir hikaye daha sona eriyor. Kanal D sevilen dizisine noktayı koyuyor... Bir hikaye daha sona eriyor. Kanal D sevilen dizisine noktayı koyuyor...
Ünlü Türk kargo devi ''iflas etti''... Birçok futbol takımının sponsoruydu Ünlü Türk kargo devi ''iflas etti''... Birçok futbol takımının sponsoruydu
Konut piyasası tam gaz geriledi, satışlar yine düştü! Konut piyasası tam gaz geriledi, satışlar yine düştü!
Simit fiyatlarına KDV zammı Simit fiyatlarına KDV zammı
ÇOK OKUNANLAR
Magnum dondurmalara toplatma kararı: Satın alanlara 'yemeyin' uyarısı! Magnum dondurmalara toplatma kararı
Rektörden üniversite personeline 'MİT' tehdidi: "WhatsApp yazışmalarınızı MİT'e çözdürürüm, kafamı bozmayın" Rektörden üniversite personeline 'MİT' tehdidi
Alanya Belediyesi borç bakiyesi afişi astı: MHP'den alacak kalemli afişle cevap geldi MHP'den alacak kalemli afişle cevap geldi
Tokat'ta korkutan depremler! 3 ilçede okullar tatil edildi Tokat'ta korkutan depremler!
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı: 16 il için sarı kod verildi Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı