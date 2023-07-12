Mayıs verileri açıklandı: Şirket iflasları 'salgın' gibi yayılıyor

Türkiye’de yaşanan enflasyon artışı ve ekonomik kriz şirketleri de vurdu. Türkiye genelinde binlerce şirket iflas bayrağını çekerken, İzmir’de de bunların sayısı yüzlerce firmaya ulaştı. Sektör temsilcileri ve icra hukukçuları, "Türkiye'nin yeni pandemisi 'iflas' olacak" yorumunda bulundu.

Yenigün’den Alper Temiz’in haberine göre, konuya ilişkin yorumlarda bulunan icra iflas hukukçusu Avukat Recep Söyler ise "2023'ün sonuna doğru birçok büyük ve küçük şirket batağa sürüklenecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yayınladığı 2023 Mayıs istatistiklerine göre, Türkiye genelinde toplamda 2 bin 79 şirket kapandı ve yılın ilk 5 ayında toplam 7 bin 914 şirket kapanmış oldu. Türkiye genelinde 2023 yılı Mayıs ayı kurulan gerçek kişi şirket sayısı bin 387 olurken, kapanan şirket sayısı 2 bin 787'ye ulaştı.

'SALGIN' TÜZEL ŞİRKETLERİ DE VURDU

İflas salgını tüzel şirketleri de vurdu. 2023'ün ilk 5 ayında, 2022'in ilk 5 ayına oranla kapanan tüzel şirket sayısı yüzde 4,2'lik bir artış gösterdi. İzmir'de ise tüm şirket türlerinde, 2023'ün Mayıs ayında 2022'nin aynı ayına oranla şirketlerdeki iflas sayısı, toplamda yüzde 85 artış gösterdi. 2022'de Mayıs ayında 197 şirket kapanırken, bu sayı 2023 Mayıs ayında 365'e dek çıktı.

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İnanılmaz bir enflasyon var. Dönüp dolaşıp aynı noktaya geldiğimiz bir sürecin içerisindeyiz” diyerek konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bunu alt etmenin tek yolu, üretime destek vermektir. Daha önce 'üretim teşvik edilmezse, gerçek ya da tüzel; tüm şirketler boğulur gider' demiştim. Hakeza öyle de olmaktadır. Yine tekrar edeyim, söylediklerimiz teker teker çıkmakta ve kâr eden şirketler değil bankalardır! Ticari krediler alamıyoruz ve alanlar ödeyememekten battı ve 2023'te de bu, sürmektedir. Vatandaş düşünülerek asgari ücretler artırıldı. Ancak bu sefer de, asgari ücretteki artış, yine şirketlere yük olarak bindi. Alım gücünün artırılması gerekmekte! Şu anda bir çeşit girdap oluşmuş durumda. Bu girdap gerçek ve tüzel şirketleri içine aldı ve yıl boyunca alabildiği kadar çok şirketi içine alıp büyüyecek"

İFLAS PANDEMİSİ’

Avukat Recep Söyler ise, 30-40 yıllık şirketlerin iflas etmemek için konkordato başvurusunda bulunduğuna dikkat çekerek "Yeni kurulan şirketler batıyor diye düşünülmesin. Çok eski şirketler konkordato başvurusu yapıyorlar. Borçlarını yapılandırmak, alacaklarla anlaşmak ve vadeyi yaymak için mahkemeden süre talebinde bulunuyorlar. Ancak alacaklılar da dosyaya dahil oluyorlar. Eğer alacaklı borcu isterse konkodato tutulmuyor. Konkordato kabul edilmezse de, şirket iflas ediyor" yorumunda bulundu.

Söyler, konuşmasının devamında sözlerine şunları ekledi:

"Şirketler borç batağına düşmesi nedeniyle de iflaslarını kendileri talep ediyor" diyen Söyler, "Artan iflas oranlarında bir de bu durum bulunmaktadır. Borç batağındaki şirketler -ki Türkiye'deki şirketlerin salt çoğunluğu bu durumda- hileli iflas olmaması nedeniyle kendi iflasını istiyorlar. Ben bu işletmeyi devam ettiremiyorum; mallarım, param, depomdaki malım ve fabrikamdaki makinalarım bu borçlarımı karşılamıyor diyerek iflas istiyorlar ve iflasını isteyen şirket sayısında müthiş bir artış söz konusu, 2023 yılını kesinlikle parlak görmüyorum ve bir iflas pandemisi yaşanacak.”